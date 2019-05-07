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قصة مدرس عراقى متقاعد ينظم دروس مجانية للتلاميذ فى كركوك.. فيديو

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:56 م
قصة مدرس عراقى متقاعد ينظم دروس مجانية للتلاميذ فى كركوك.. فيديو المعلم العراقى الذى أطلق دروس مجانية للطلاب
كتب محمد عبد العظيم
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لم يجد المدرس العراقى المتقاعد خميس على أفضل من هذه الطريقة لقضاء وقت فراغه، حيث افتتح فصول تقوية مجانية للطلاب فى الشارع، وذلك داخل مدينة كركوك العراقية، حيث يدرس للتلاميذ مجانا، ويتحمل كافة التكاليف.

الفكرة لاقت قبولا كبيرا فى المنطقة حيث التحق بهذه الفصول التى أطلقها المدرس العراقى ما يقرب من 50 طالبا حيث يدرس لهم بشكل يومى طوال أيام العام الدراسى، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

وقال المدرس العراقى عن تجربته أنه بدأ بها قبل ما يقرب من شهر، من أجل تقديم الاستفادة للتلاميذ بدلا من تواجدهم للعب فى الشارع أو ألعاب الكمبيوتر، خاصة أنها دروس مجانية بشكل كامل.

المعلم العراقى
المعلم العراقى

وأوضح "هذه المباردة بدأت بها من خلال تمويل ذاتى بدلا من بقاء الطلاب بالشوارع يلعبون آيباد بالبيت وبابجى وغيرها من الألعاب الالكترونية والتى لها تأثير سلبى على التربية والأخلاق وعقب إطلاق هذه المبادرة أولياء الأمور تفاعلوا معها بشكل كبير وأصبح يأتى كل يوم عدد كبير من الطلاب من أجل الالتحاق بفصول التقوية.

وأضاف المدرس العراقى المتقاعد أنه يعلم التلامية أنواعا مختلفة من العلوم حتى التربية الوطنية، وأهم شيء أعلمه في هذه الدورة أن كركوك هي مدينة الأخوة، وهي موطن للأكراد والتركمان والعرب والمسيحيين وكيف تعيش هذه الأقليات معاً وتتعايش موضحا أن جميعهم يعيشون في هذه المحافظه على قدم المساواة، وأشاد والد أحد التلاميذ، ويدعى وليد خالد، بالدروس التعليمية، قائلاً إن الأجواء فيها أفضل من المدرسة.

ويوضح "الطلاب بالنسبة لهم حبوا هذا الجو، ويرون أنه أفضل من القيود في المدرسة مع نوع خاص من الملابس وضغط المعلم هناك حيث يكره التلاميذ القيود في المدرسة إما بسبب التدريس أو بسبب الروتين في المدارس، كما ترى المعلم، ينفذ كل المهام للتلاميذ على نفقته الخاصة حيث إنه يوزع الهدايا ويستمر دورته طوال أيام الأسبوع بشكل مجانى".


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