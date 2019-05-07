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قرغيزستان: سلطات الأمن تعتقل مواطنا لتلقيه تدريبات عسكرية فى سوريا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:37 م
قرغيزستان: سلطات الأمن تعتقل مواطنا لتلقيه تدريبات عسكرية فى سوريا عناصر داعش ـ صورة أرشيفية
بشكيك(أ ش أ)
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ألقت الأجهزة الأمنية فى قرغيزستان اليوم الثلاثاء، القبض مواطن تلقى تدريبا عسكريا فى سوريا، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الحكومية للأمن القومى.

وجاء فى بيان صدر عن اللجنة، ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:" أنه فى خلال التحريات- وبالتعاون مع شركاء أجانب- تم القبض على مواطن قرغيزى، لتورطه فى أنشطة تنظيمات إرهابية دولية"، ووفقًا لأجهزة الأمن، فقد خضع المحتجز لتدريب على تنفيذ أعمال التخريب والإرهاب فى مناطق النزاع المسلح فى سوريا والعراق، وكان عليه أن يتوجه إلى إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وأنه فى انتظار تعليمات من قادة التنظيمات الإرهابية؛ لتنفيذ التطلعات الإرهابية.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق فى القضية الجنائية، حيث يُتوقع أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب القانون الجنائى فى البلاد.

الجدير بالذكر أن مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى- المحظور فى روسيا، والذى هزم فى سوريا والعراق- يتحركون تدريجياً إلى شمال أفغانستان، وهناك تهديد مباشر على أمن دول آسيا الوسطى، من بينها قرغيزستان، حيث تحاول "داعش" إنشاء نقطة إسناد فى المنطقة، وتفعيل "الخلايا النائمة"

 


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