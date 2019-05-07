عميد آداب عين شمس: لجان خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وعقوبات رادعة للغشاشين

أكدت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، انتظام أعمال الامتحانات بالكلية، لافتة إلى أن الكلية حرصت على توفير وسائل التهوية داخل لجان وقاعات الامتحانات، خاصة وأن الامتحانات تعقد خلال شهر رمضان.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز كافة قاعات الامتحانات بكافة وسائل التهوية، لافتة إلى أنه تم تجهيز المركز الطبى بفريق طبى وإلغاء كافة الإجازات تحسبا لأى حالة إغماء أو حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأشارت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أن الكلية جهزت لجنة امتحانات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية وتوفير عدد من الملاحظين المدربين لمساعدتهم خلال الامتحانات.

وأكدت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية وضعت تعليمات خاصة بدخول الطلاب للجان ، محذرة الطلاب من اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، موضحة أن الكلية تعقد مجالس تأديبية بشكل أسبوعى للبت فى حالات الغش ليكون ذلك بمثابة رادع للطلاب.