ضد مجهول.. كيف تم اغتيال العالمة سميرة موسى.. وعلاقة الموساد بالحادث

كتب أحمد حسنى

فى عالم الجريمة لا يوجد شىء كامل، نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

اغتيال العالمة سميرة موسى

الدكتورة سميرة موسى، عالمة الذرة، ابنة محافظة الغربية مواليد 3 مارس 1917، من قرية سنبو الكبرى ميس كورى الشرق، وأول معيدة فى كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا.

سافرت فى بعثة إلى بريطانيا، درست فيها الإشعاع النووى، وحصلت على الدكتوراه فى الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة فى سنتين وقضت السنة الثالثة فى أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلات مهمة.

أصبح اسم ابنة الثلاثة عقود يسبقها فى جميع الدول نظرا لعلمها المتفرد، الأمر الذى تمكنت من خلاله لتلقى دعوة للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا، استجابت الدكتورة سميرة إلى دعوة للسفر إلى أمريكا فى عام ١٩٥١، وأتيحت لها فرصة إجراء بحوث فى معامل جامعة سان لويس بولاية ميسورى الأمريكية، تلقت عروضًا لكى تبقى فى أمريكا، لكنها رفضت وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحى كاليفورنيا فى ١٥ أغسطس، وفى طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقى بها فى واد عميق، قفز سائق السيارة واختفى إلى الأبد.

بعد الواقعة أشارت التحقيقات إلى أن السائق الخاص بالعالمة كان يحمل اسمًا مستعارًا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث أحدا لاصطحابها من الأساس.

71 عاما ولم يكشف عن حقائق الواقعة حتى الآن، إلى أن بعض التقارير أفادت بأن المخابرات الإسرائيلية هى التى قامت باغتيال العالمة المصرية، جزاء لمحاولتها نقل العلم النووى إلى مصر والعالم العربى فى تلك الفترة المبكرة، فامتدت يد الغدر تتربص بها، فقبل أن يجنى الوطن ثمارها تم اغتيالها عام ١٩٥٢ عن عمر يناهز الـ٣٥ عامًا.