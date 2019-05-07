ضبط 213 قطعة سلاح بينها رشاش و31 بلطجي خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

ونجحت جهود أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط " 213 قطعة سلاح ناري بينها رشاش ، 279 قضية مخدرات ، 55 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 31 مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 276 دراجة نارية مخالفة ، 28896 مخالفة مرورية، 1303 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات ، وتنفيذ 73653 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.