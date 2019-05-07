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ضبط 213 قطعة سلاح بينها رشاش و31 بلطجي خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:45 ص
ضبط 213 قطعة سلاح بينها رشاش و31 بلطجي خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.
 
ونجحت جهود أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط " 213 قطعة سلاح ناري بينها رشاش ، 279 قضية مخدرات ، 55 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ،  31 مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 276 دراجة نارية مخالفة ، 28896 مخالفة مرورية، 1303 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات ، وتنفيذ 73653 حكم قضائى متنوع".
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

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