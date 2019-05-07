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صور وفيديو.. ترامب يمنح لاعب الجولف "وودز" أعلى وسام مدنى بالبيت الأبيض

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:08 ص
صور وفيديو.. ترامب يمنح لاعب الجولف "وودز" أعلى وسام مدنى بالبيت الأبيض تايجر وودز
كتب - هاشم الفخرانى
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قلد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لاعب الجولف الأمريكى تايجر وودز أعلى وسام مدنى بالبيت الأبيض، حيث منحه ميدالية الحرية الرئاسية في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

 

 

ويبلغ وودز من العمر 43 عاماً ، وصنفته مجلة فوربس فى عام 2016 – 2017 ضمن قائمة أغنى الرياضيين بالعالم إذ تبلغ ثروته، حوالى  750 مليون دولار أمريكى .

 

ترامب وودز
ترامب وودز

 

ويأتى التكريم بعدما تمكن اللاعب الأمريكى من الحصول على 14 بطولة كبرى للجولف ، وبفضل مهاراته الاحترافية حقق حتى الآن 106 فوز فى تاريخه الاحترافي 79 منها ضمن جولات الـ PGA، أهمها بالطبع 14 بطولة كبرى Grand slam، إلى جانب 40 بطولة في جولات أوروبية مختلفة، وبطولتين فى اليابان، وواحدة آسيوية وأخرى أسترالية مع 16 بطولة غير رسمية، و 24 فوزًا في بطولات الهواة.

 

وودز وترامب خلال التكريم
وودز وترامب خلال التكريم

 

 

تايجر وودز

تايجر وودز
 
ترامب وودز
ترامب وودز

زوجة وودز
زوجة وودز

صورة تذكارية
صورة تذكارية

مداعبة من ترامب لتايجر وودز
مداعبة من ترامب لتايجر وودز

مؤتمر صحفى لتكريم وودز
مؤتمر صحفى لتكريم وودز

وسام التكريم من ترامب لوودز
وسام التكريم من ترامب لوودز
 

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