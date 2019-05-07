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الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:01 ص
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صور.. بالوعات مفتوحة بجوار مجمع مواقف المحلة بالغربية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:00 ص
صور.. بالوعات مفتوحة بجوار مجمع مواقف المحلة بالغربية بالوعات مفتوحة بجوار مجمع مواقف المحلة بالغربية
الغربية – عادل ضرة
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سيطرت حالة من الغضب بين سكان مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتحديدا بمنطقة شارع الترعة، بسبب وجود بالوعات مفتوحة بالقرب من مجمع مواقف المحلة، والنصب التذكارى للشهداء، على مرئى ومسمع المسئولين، دون تدخل لغلقها قبل وقوع كارثة، بسقوط مواطنين أو سيارات بها.

ورصد" اليوم السابع" البالوعات المفتوحة، وتغطيتها بعروق خشبية، وامتلاء بالوعة أخرى بالقاذورات. وطالب المواطنون بتدخل محافظ الغربية اللواء هشام السعيد لتغطية هذه البالوعات، حفاظا على أرواحهم، خشية وقوع أحد فيها، أو سقوط سيارات فيها، مما  قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.

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