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صور.. البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:26 م
صور.. البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس بالإسكندرية البابا تواضروس بابا الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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ترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الغشية فى يوم الاحتفال بعيد القديس مارمرقس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وقام البابا تواضروس بتطييب رفات الجسد المقدس الحنوط والأطياب التى تصنعها الكنيسة خصيصًا لتطييب أجساد القديس، وسط جمع كبير من الأقباط بالإسكندرية والآباء الأساقفة والكهنة.

يذكر أن القديس مارمرقس هو تلميذ السيد المسيح الذى قام بالكرازة بالمسيحية فى مصر وشمال أفريقيا، وأطلق على الكرسى البابوى بابا الإسكندرية نسبة إلى القديس مارمرقس الذى بدأ الكرازة من مدينة الإسكندرية.
البابا تواضروس (2)
البابا تواضروس (2)

 

البابا تواضروس (3)
البابا تواضروس (3)

 

البابا تواضروس (4)
البابا تواضروس (4)

 

البابا تواضروس (5)
البابا تواضروس (5)

 

البابا تواضروس (6)
البابا تواضروس (6)

 

البابا تواضروس (7)
البابا تواضروس (7)

 

البابا تواضروس (8)
البابا تواضروس (8)

 

البابا تواضروس (9)
البابا تواضروس (9)

 


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