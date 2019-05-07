س وج كيف تحسب الفائدة على التمويل متناهى الصغر؟

كتب هانى الحوتى

يتزايد الإقبال على نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بنسب ضخمة، إذ ارتفع حجم محفظة النشاط إلى 17.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2018 بنسبة نمو 63%، ويساهم التمويل متناهى الصغر فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن كيفية حساب تكلفة التمويل.

1- كيفية تحديد تكلفة التمويل متناهى الصغر؟ يحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير نشاط التمويل الأعباء التى يتحملها العملاء مقابل حصولهم على التمويل فى ضوء طبيعة التمويل المقدم للعملاء وتكلفة التمويل التى تحصل عليه الجمعية أو المؤسسة وأعباء التشغيل والمخاطر المحتملة لكل شريحة من العملاء وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بالجمعية أو المؤسسة.



2- ما هى اعتبارات منح التمويل متناهى الصغر ؟ 1- مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله

2- تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد

3- سابقة التعامل مع الجمعية أو المؤسسة

4- نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لمن يزيد حجم التمويل الممنوح لهم عن 1500 جنيه

5- تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وأخذاً فى الحسبان مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط.

6- تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل.

7- مراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.

8- التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره - ومدى وجود أى ضمانات مقدمة

9- قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.

3- ما هو الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهى الصغر للمتعامل الواحد؟ الحد الأقصى لقيمة التمويل للمتعامل الواحد مائة ألف جنيه، مع مراعاة اعتبارات منح التمويل. الحد الأقصى لقيمة التمويل للمتعامل الواحد مائة ألف جنيه، مع مراعاة اعتبارات منح التمويل.



4- كيف يقوم مقدم خدمى تمويل متناهى الصغر متابعة العملاء؟ على الجمعية أو المؤسسة الحرص على المتابعة الدورية لأوضاع العملاء ومدى التزامهم بشروط التمويل وتسجيل نتائج تلك المتابعات، وعليها تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لذلك وتوفير عدد كاف ومؤهل من العاملين وما تستلزمه تلك المتابعة من نظم معلومات بما يكفل متابعة فعالة للعملاء.

5- كيف يقوم مقدمى الخدمة متابعة التحصيلات ؟ على الجمعية أو المؤسسة متابعة المبالغ المستحقة السداد من عملاء التمويل فى التوقيتات المحددة لها، تحديد الحسابات والأرصدة التى تشهد تأخيراً فى السداد واتخاذ ما يلزم بشأنها. على الجمعية أو المؤسسة متابعة المبالغ المستحقة السداد من عملاء التمويل فى التوقيتات المحددة لها، تحديد الحسابات والأرصدة التى تشهد تأخيراً فى السداد واتخاذ ما يلزم بشأنها.

توفير الموارد والإمكانات اللازمة بما يكفل متابعة فعالة للأرصدة المستحقة