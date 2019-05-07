video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة بريطانيا بالقاهرة: ندعم الدور الحيوى لمصر فى وقف إطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:39 م
سفارة بريطانيا بالقاهرة: ندعم الدور الحيوى لمصر فى وقف إطلاق النار فى غزة السفارة البريطانية بالقاهرة
ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكدت السفارة البريطانية لدى القاهرة، دعمها لدور مصر فى وقف إطلاق النيران فى غزة، ووصفته بالحيوى، وأكدت على الالتزام بإيجاد حل سلمىقائم على فكرة وجود الدولتين.

 

وقالت السفارة البريطانية لدى القاهرة: "تدعم المملكة المتحدة الدور الحيوى لمصر والأمم المتحدة فى وقف إطلاق النار فى غزة، صلواتنا مع أسر جميع المتضررين، نواصل العمل معا من أجل حل سلمى قائم على وجود دولتين.

 

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

هذا وأدانت فرنسا أمس بأشد العبارات الإطلاق الكثيف للصواريخ من قطاع غزة، الذى استهدف مناطق سكنية في إسرائيل، مؤكدة على التذكير بحق الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وكرامة وأمن، وأكدت فرنسا على دعمها التام جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ومصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق تدين القصف الإسرائيلى على الفلسطينيين فى قطاع غزة

"الأشغال الفلسطينية" تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

عريقات يوجه الشكر لمصر على الجهود فى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27 شخصا بعد انتشال جثتين اليوم من تحت الأنقاض

"أ ش أ": هدوء حذر يسود غزة بعد استشهاد 25 فلسطينيا فى عدوان الاحتلال

شهيد جديد فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة

الرئيس الفلسطينى يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على غزة

المقاتلات الإسرائيلية تستهدف موقعين شمال وغرب مدينة غزة

رئيس البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تقديرها لدور مصر لوقف العدوان على غزة

الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

الأمم المتحدة : نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن

السفارة البريطانية

اليوم السابع بلس

وقف اطلاق النيران فى غزة

غزة

بريطانيا

قطاع غزة




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة