رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح بنك الهلال الأحمر المصرى

شاركت مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية فى حملة للتبرع بالدم، وذلك بمرافقة لجنة طبية تابعة لبنك دم الهلال الأحمر المصرى، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن المنيا .

كما قامت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالمُشاركة فى حملة للتبرع بالدم، وذلك بمرافقة لجنة طبية تابعة لبنك دم المركز القومى لنقل الدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات أمن الوادى الجديد .

يأتى ذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم فى مساعدة المرضى.