رئيس بلدية إسطنبول: إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية فى البلاد

كتب سمير حسنى

قال إكرم داوود أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية فى البلاد، جاء ذلك حسبما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وأصدر حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بيانا، شن فيه هجوما على إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، واصفا ما حدث بالديكتاتورية الصريحة.