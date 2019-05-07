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رئيس بلدية إسطنبول: إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية فى البلاد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:56 ص
رئيس بلدية إسطنبول: إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية فى البلاد مرشح المعارضة مع مرشح أردوغان فى الانتخابات البلدية
كتب سمير حسنى
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قال إكرم داوود أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية فى البلاد، جاء ذلك حسبما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

 

وأصدر حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بيانا، شن فيه هجوما على إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، واصفا ما حدث بالديكتاتورية الصريحة.

 

ونقلت قناة العربية، عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض تأكيده أن إعادة انتخابات إسطنبول دليل على الدكتاتورية، مشيرا إلى أن الانتصار على حزب أردوغان ممنوع فى تركيا.

 

وأوضح حزب الشعب الجمهورى ردا على إعادة انتخابات إسطنبول، أن أردوغان يلغى إرادة الشعب، لافتا إلى أن النظام التركى الذى يلغى إرادة الشعب ليس ديمقراطيا ولا شرعيا.

 

 


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