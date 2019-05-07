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رئيس الوزراء يتابع استعدادات الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:58 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى رئيسُ الوزراء يتابع استعدادات الامتحان الإلكترونى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، لمتابعة استعدادات الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوي.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد اجتماع مع مُديرى المُديريات على مُستوى الجمهورية، وسيتم إبلاغهم بعدد المدارس الجاهزة للامتحان الإلكترونى، مشيرًا إلى أن هُناك عددًا قليلًا من المدارس سيتم امتحانها ورقيًا، إضافة إلى طلاب المنازل والسُجون والمُستشفيات.

وأضاف وزيرُ التربية والتعليم أنه سيتمُ تدريب مُديرى المدارس لمدة يومين على آليات تنفيذ الامتحان الإلكترونى، وطرقُ التعامل فى حالة حدوث أى مشكلة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد الامتحانات الإلكترونية للمدارس التى سيتم إجراء الامتحانات بها فى الفترة الصباحية، وإعداد امتحانات أخرى للمدارس المسائية، بخلاف إعداد الامتحانات الورقية أيضًا.

فيما أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، ومسئولى الجهات المعنية، من أجل التأكد من جاهزية المدارس التى سيتم الامتحان بها إلكترونيًا، وستكونُ هُناك فرقُ تدخلٍ سريع جاهزة للتعامل فنيًا مع أى مشكلة تطرأ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة اجتماع مُديرى المُديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع مديرى المدارس التى سيتم بها امتحانات الصف الأول الثانوى، لمُناقشة كُل تفاصيل عملية اجراء الامتحانات إلكترونيًا، وكيفية التعامل إذا طرأت أى مُشكلة، وأن يكون هناك خطوط تليفونية للتواصل الفورى لحل أى مشكلة.

رئيسُ الوزراء يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني (1)
 

 

رئيسُ الوزراء يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني (2)
 

 

رئيسُ الوزراء يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني (3)
 

 

رئيسُ الوزراء يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني (4)
 

 

رئيسُ الوزراء يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني (5)
 

 


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