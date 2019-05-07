وقال عبد المهدي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "عقد لقاءات مهمة وناجحة خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا وألمانيا"، مضيفا أن "العراق يمتلك علاقات جيدة مع جميع دول الجوار"، مشيرا إلى أن "العراق مقبل على مرحلة إعمار كبيرة لاسيما في قطاعي النفط والكهرباء.. والجميع يوليه اهتماما كبيرا".

كما أوضح عبد المهدي أن حكومته "تحاول الإيفاء بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية محددة".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار الخميس الماضي العاصمة الفرنسية باريس قادمًا من برلين ، بعد زيارة لألمانيا استمرت 3 أيام، تم خلالها توقيع عدة اتفاقيات أهمها توقيع اتفاقية مع شركة "سيمنز" لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق.