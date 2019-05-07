حبس متهمين بسرقة سيارة نقل بالقطامية 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بمواد البناء بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " هانى .م، وحيد .ع"، عاطلين.

ترجع الواقعة بتلقى قسم القطامية، بلاغا من "محمود .ح " يفيد بسرقة السيارة النقل التى كان يستقلها فى طريقة لنقل بضائع بناء لمنطقة القطامية، مؤكدا أن شخصان طلبوا منه بأن يوصف لهم طريق وبتوقيفه قاموا بضربه وصعقه بعيدا عن السيارة. وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.