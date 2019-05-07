"جنايات شبين" تحبس عاطلة 3 سنوات لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بالحبس 3سنوات على أميرة .س،ع عاطلة وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز السادات .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات ،من ضبط أميرة .س.ع وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بدائرة مركز السادات ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.