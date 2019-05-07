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جامعة القاهرة: إتاحة الاشتراك بالمكتبة المركزية لقضاة محكمة النقض

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:36 م
جامعة القاهرة: إتاحة الاشتراك بالمكتبة المركزية لقضاة محكمة النقض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على إتاحة الاشتراك فى المكتبة المركزية الخاصة بالجامعة، لقضاة محكمة النقض المصرية وأعضاء المكتب الفنى ونيابة النقض وإدارة التفتيش القضائى.

وأشار مجلس جامعة القاهرة، إلى أن اشتراك هذه الفئة بنفس قيمة الاشتراك المحدد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستفيدين من خدمات المكتبة المركزية، بما فى ذلك خدمات التصوير والمسح الرقمى.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على مشاركة الجامعة فى معارض التعليم العالى بدولة نيجيريا بالتنسيق مع مؤسسة اخبار اليوم ووزارة التعليم العالى خلال الفترة من 11 - 15 يونيو 2019 فى ولايات أبوجا وكانو وكادونا، ويستهدف المعرض اتاحة الفرصة للمجتمع النيجيرى بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على مؤسسات التعليم الجامعى المصرية، مما يجعل للمعرض أهمية للزائرين وراغبى الالتحاق بالتعليم العالى بمصر وبالتالى جذب طلاب وافدين وتوفير فرص تعليمية لطلاب نيجيريا بالجامعات المصرية.

 


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