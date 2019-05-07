تفاصيل التحقيقات فى واقعة سقوط سيارة نقل داخل مرور العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت معاينة النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، حيث تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية حالت دون سيطرة السائق عليها، وأنها اخترقت الحاجز الحديدي، وسقطت على وحدة الفحص الفنى، داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن انهيار السقف الخاص بها.

وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث. واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة، والذي اصيب بكسر في القدم، وقال أنه كان يجلس بصحبه مهندس فني "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به، وفوجئا بسقوط سيارة داخل الوحدة، مما أدى إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك اصابتهما.

وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الاتجاه، فسقطت من أعلى كوبري ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى، وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.