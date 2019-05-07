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تعليم الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القُصوى لامتحانات الشهادة الاعدادية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:07 م
تعليم الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القُصوى لامتحانات الشهادة الاعدادية مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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عقد مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، اجتماع مع مدير عام التعليم العام، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية، ومدير عام التعليم الفني، و إدارة شئون الطلاب، وإدارة الأمن بقاعة الاجتماعات بالمديرية .
 
وأكد العجمي، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واليقظة التامة، استعدادا لامتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية، التي ستبدأ يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو الجاري، مُشددا على أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وبعيدة تماما عن الغموض، على أن تتجنب تماما أية اسئلة تشمل إيحاءات سياسية أو حزبية أو دينية.
 
كما أشار، إلى ضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة، عن طريق الموجهين، والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالإدارات بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات، و قبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب .
 
وفي سياق متصل، أصدر العجمي تعليماته بوجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب  الصحية، ومن ناحية أخرى أكد على تشكيل لجان بكل إدارة للمرور على مقار اللجان الامتحانية، والتأكد من استعدادها التام في الكهرباء والمياه وزجاج النوافذ، وطفايات الحريق وعدد التخوت، ومدى كفايتها وسلامتها من عدمه، وتقوم إدارة الأمن بالمديرية وكل إدارة بتمشيط المدرسة من الداخل والخارج، والتأكد من عدم وجود سيارات مشبوهة أو صناديق قمامة أو أجسام غريبة، ويتم التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن  وأقسام الشرطة  .
 
 
 

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