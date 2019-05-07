تعرف على محور عدلى منصور الجديد بمحافظة بنى سويف × 10 معلومات

"اليوم السابع" يرصد 10 معلومات عن محور عدلى منصور، عقب إعلان المحافظ المستشار هانى عبدالجابر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنسبة 100%، وافتتاحه قريبا.

1. محور عدلى منصور هو أكبر كوبرى يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة رأس غرب

2. تم الانتهاء من أعمال التنفيذ بنسبة 100% خلال 18 شهراً عقب تقليص الفترة المقررة سابقا بـ 36 شهراً

3. المحور تكلف مليار و105 ألف جنيه وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاث شركات مصرية

4. المحور يضم ثلاث قطاعات أحدهما فى الضفة الغربية والآخر فى الضفة الشرقية والوسطى على مجرى نهر النيل

5 يبلغ طول المحور 5 كيلو متر بالإضافة إلى 2 كيلو متر (مطالع ومنازل)

6. يضم المحور 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 مترا، منها 680 متر على النيل ، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم.