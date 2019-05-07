تعرف على أئمة صلاة القيام فى المساجد الكبرى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

دفعت مديرية أوقاف الإسكندرية بعدد من الائمة المميزين للصلاة فى المساجد الكبرى برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة و د.عبد الرحمن نصار وكيل المديرية.

وأكدت مديرية الأوقاف فى بيان اليوم، أنه تم تكليف الشيخ محمد يوسف الامام بإدارة الجمرك لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمسجد المرسى ابو العباس .

وفى مسجد القائد ابراهيم كلفت المديرية الشيخ محمد عبدالسلام الامام والخطيب بادارة محرم بك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد شرق المدينة كلفت المديرية الشيخ خالد البراوى الامام والخطيب بادارة المنتزه لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد حاتم كلفت المديرية الشيخ محمد الجمال الامام والمفتش بادارة محرم بك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد الروضة ش فرنسا المنشية كلفت المديريةالشيخ محمد صابر الامام بادارة الجمرك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد عصر الاسلام بسيدى جابر كلفت المديرية الشيخ رضا ميلة الامام بادارة شرق لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، أن غرفة عمليات المديرية تابعت آداء الائمة والوعاظ فى أول يوم للملتقى الفكرى بالمساجد الكبرى مشيرا إلى أن سيتم تنفيذ الخطة الدعوية لخدمة المواطنين بالإسكندرية.