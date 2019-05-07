video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أئمة صلاة القيام فى المساجد الكبرى بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:07 م
تعرف على أئمة صلاة القيام فى المساجد الكبرى بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

 

 

دفعت مديرية أوقاف الإسكندرية بعدد من الائمة المميزين للصلاة فى المساجد الكبرى برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة و د.عبد الرحمن نصار وكيل المديرية.

وأكدت مديرية الأوقاف فى بيان اليوم، أنه تم تكليف الشيخ محمد يوسف الامام بإدارة الجمرك لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمسجد المرسى ابو العباس .

وفى مسجد القائد ابراهيم كلفت المديرية الشيخ محمد عبدالسلام الامام والخطيب بادارة محرم بك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد شرق المدينة كلفت المديرية الشيخ خالد البراوى الامام والخطيب بادارة المنتزه لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد حاتم كلفت المديرية الشيخ محمد الجمال الامام والمفتش بادارة محرم بك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد الروضة ش فرنسا المنشية كلفت المديريةالشيخ محمد صابر الامام بادارة الجمرك لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وفى مسجد عصر الاسلام بسيدى جابر كلفت المديرية الشيخ رضا ميلة الامام بادارة شرق لإمامة المصلين فى صلاة القيام.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، أن غرفة عمليات المديرية تابعت آداء  الائمة والوعاظ فى أول يوم للملتقى الفكرى بالمساجد الكبرى مشيرا إلى أن سيتم تنفيذ الخطة الدعوية لخدمة المواطنين بالإسكندرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة موظفين فى سقوط أرضية حجرة مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية

توقف الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخصين بحادث تصادم

البابا تواضروس يتوجه اليوم إلى الإسكندرية ويلتقى مجالس الكهنة والأساقفة

أوقاف الإسكندرية: توزيع 900 شنطة رمضانية على أهالى المحافظة

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف أعمال النظافة فى رمضان

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة