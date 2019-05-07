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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع حاد للعملة التركية بعد قرار إعادة التصويت فى اسطنبول

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:07 م
تراجع حاد للعملة التركية بعد قرار إعادة التصويت فى اسطنبول الليرة التركية وأردوغان
أنقرة (أ ش أ)
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أدى قرار أعلى هيئة انتخابية فى تركيا بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول إلى تراجع حاد فى سعر صرف الليرة التركية.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن العملة التركية تراجعت مقابل نظريتها الأمريكية أمس الاثنين، بأكثر من 3% مسجلة أدنى مستوى فى 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى أكبر مدينة تركية (إسطنبول). وأضافت أن العملة التركية واصلت تراجعها اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.94% إلى 6.1384 ليرة للدولار، موضحة أن المستثمرين يهربون من الليرة فى محاولة لتجنب التداول بها، لتفادى أى هبوط قد يصيبها.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قد أعلنت مساء أمس قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية فى اسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذى طعن بفوز المعارضة فى الانتخابات أواخر مارس الماضى.

 


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