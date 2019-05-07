بيطرى الشرقية يضبط 4 طن لحوم و أسماك غير صالحة خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية من ضبط 404 كجم، "لحوم مجمدة - كبده - أسماك"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز، بالاشتراك مع لجنة الصحة العامة المُشكلة، شـنت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر أبريل 2019م بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها تم المرور على 682 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك".

أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة وضبط 482 كجم لحوم صالحة للإستهلاك ذبح خارج المجازر و 404 كجم " لحوم مجمدة - كبده - أسماك " غير صالحة للإستهلاك الآدمى و 3 طن و 706 كجم ، طيور و أسماك تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها، تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية