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النيابة تحقق بالاتهامات المتبادلة بين السبكى و"صدى البلد" بسبب "سوبر ميرو"

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:40 م
النيابة تحقق بالاتهامات المتبادلة بين السبكى و"صدى البلد" بسبب "سوبر ميرو" المنتج أحمد السبكى
كتب أحمد الجعفرى
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فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة حول الاتهامات المتبادلة بين المنتج أحمد السبكى وعدد من الـ"بودى جارد" من جهة، ومسؤلى ومحررى موقع "صدى البلد" من جهة أخرى، حول اعتداء الطرف الأول على الثانى واقتحامهم الموقع.

 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ونتيجة المعاينة الأولية التى أجراها رجال الأمن أمس الاثنين لموقع صدى البلد للوقوف على حقيقة الاعتداء الذى تعرض إليه القائمون على الموقع.

 

كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكى بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودى جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمى سمير غانم.

 

كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولى الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.


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