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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة جائلة خطفت طفلة للتسول بها بالوراق

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:48 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة جائلة خطفت طفلة للتسول بها بالوراق محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة بائعة متجولة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بخطف طفلة للتسول بها بمنطقة الوراق.

 

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، قيام "سيدة ياسين"بائعة متجولة، بخطف الطفلة "دنيا.أ" والتى تبلغ من العمر سنتان، وذلك بأن انتهزت فرصة تواجدها مع والدها ثم حملتها خلسة و أبعدتها عن ذويها، بقصد استغلالها فى أعمال التسول وعرضها على المارة لاستعطاف قلوبهم بغية الشفقة عليها بصدقة وكان ذلك بغرض الربح المادي.

 

 


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