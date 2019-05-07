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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير الطريق الدائرى مع الأوتوستراد منعًا للزحام

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير الطريق الدائرى مع الأوتوستراد منعًا للزحام طريق الاوتوستراد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الادارة العامة للمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد التى تستمر لمدة 30 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها المرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأتوستراد، وتجرى الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد القادم من المنيب تجاه الأوتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة ( 120 مترا ) ثم العودة للمسار الطبيعى.


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