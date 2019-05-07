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المجلس العسكرى السودانى: ليس هناك خلافات تستدعى الوساطة ونعمل للاستقرار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:10 م
المجلس العسكرى السودانى: ليس هناك خلافات تستدعى الوساطة ونعمل للاستقرار الفريق زكى شمس الدين كباشى
كتب محمد شرقاوى
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ثمن الفريق زكى شمس الدين كباشى ،  المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان، وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، مضيفا أن نقاط عدة تجمع بيننا مقابل نقاط اختلاف، مؤكدا أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف كباشى ، خلال مؤتمر صحفى، أن المجلس العسكرى، أدخل بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن هناك جهد قوى إعلان الحرية مكمل لمسعى المجلس العسكرى  في سبيل استقرار السودان،  مضيفا أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع ، ليس هناك خلافات كبيرة تستدعى الوساطة ، لكننا قبلنها من أجل الحوار واستقرار السودان . 

وتابع المتحدث العسكرى السودانى ، قائلا : أن المجلس يعدد ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان ، على رؤية قوى إعلان الحرية، مضيفا أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ "الأقاليم"، ويتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية ، موضحا أن وثيقة قوى إعلان الحرية  ،أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية.

 

 


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