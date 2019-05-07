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الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:58 م
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و2 مليار دولار من صندوق النقد فى يوليو..

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:14 م
المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية وزير المالي خلال المؤتمر
كتب - أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، رادا على أسئلة "اليوم السابع"، إن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2019، ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار.
 
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، إنه من المتوقع أن يتم تسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار،  فى شهر يوليو 2019 فى أعقاب الزيارة الحالية لبعثة المؤسسة الدولية لمصر فى الوقت الحالى ورفع تقرير نهائى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى عقب عملية المراجعة.
 

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