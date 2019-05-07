القبض على سائق سيارة نقل أموال وراء سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق سيارة نقل الأموال المتهم بالاشتراك مع آخرين في سرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من السيارة بمدينة الشيخ زايد.

ووصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 14 متهما، كما تم استعادة المبلغ المالي المسروق بأكمله.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيدان عمرو حجازى وعلاء فتحى مفتشى المباحث الجنائية، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بالمتهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وايداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية، حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، من القبض على المتهمين بينما تمكن سائق السيارة من الهرب لمحافظة الإسكندرية، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واستعادة المبلغ المالي المسروق. وبحوزتهم المبلغ المالى المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.