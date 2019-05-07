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السجن 3 سنوات لثلاثة عاطلين سرقوا دراجة بخارية فى الشرقية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:14 م
السجن 3 سنوات لثلاثة عاطلين سرقوا دراجة بخارية فى الشرقية محكمة جنايات الزقازيق - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 عاطلين بالسجن 3 سنوات، فى واقعة قيامهم بسرقة دراجة بخارية "توك توك" من قائدها بالإكراه بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 8381 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة كفر صقر، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود بلاغًا من "محمد عادل منصور عبدالعظيم" 14 سنة، طالب، مقيم بكفر "السويركي" بكفر صقر، بأنه حال قيادته دراجته البخارية "توك توك" وقبرفقته صديقه "أحمد محمد سعيد" 13 سنة، طالب، استوقفه مجهولين وسرقوا دراجته والهواتف المحمولة الخاصة به وبصديقه.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد سامي، رئيس مباحث كفر صقر، إلى أن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمد إ ف" 21 سنة، وشقيقه "فتحي إ ف" 20 سنة، ومحمد م" 21 سنة، عاطلين، وتم ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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