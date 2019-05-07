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الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:54 م
الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 31 لسنة 2019، بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2017-2018.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 32 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2017-2018.

ووقع الرئيس السيسى أيضاً قانون رقم 33 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2017-2018.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 34 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017-2018.

ووقع الرئيس قانون رقم 35 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 36 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 2017-2018.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 37 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة قناة السويس للسنة المالية 2017-2018.

ووقع الرئيس قانون رقم 38 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2017-2018.

كذلك وقع الرئيس السيسى قانون رقم 39 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 2017-2018.

ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 40 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2017-2018.

ونشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.

 


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