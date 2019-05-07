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الحلقة الثانية.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:46 م
الحلقة الثانية.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم الذين يشبهون النبى
كتب لؤى على
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نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى ،  المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده ، مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.
 

الذين يشبهون النبي فى خلقته الشريفة 

 

الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما 

 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضى الله عنه، فجعل في طست، فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. [البخاري: 3748]. الوسمة: نبت يميل إلى السواد يصبغ به
وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. [الترمذي: 3779
وفي رواية: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا ولونا فلينظر إلى الحسين بن علي. [الطبراني 3/(2768
 

جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه

 
فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. [البخاري: 2699، وأصله متفق عليه
 
 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما
قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخيه محمد رضى الله عنهما: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي [أحمد: 1750، وأصله في السنن
 

عون بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما

 
عن الحسن بن سعد رحمه الله-مولى الحسن بن علي رضى الله عنهما-، عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما عون فيشبه خلقي وخلقي. 
وعن الحسن بن سعد رحمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعون: أما عون، فأشبه خلقي وخلقي.
 
وقال ابن حجر رحمه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعون: أشبهت خلقي وخلقي ولما أورده ابن الأثير في ترجمته قال: هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه جعفر، فأومأ إلى أنه وهم، وليس كما ظن،.
 

مصعب بن عمير رضى الله عنه

 
كان مصعب ، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله وغيره: ... وقاتل مصعب بن عمير ،  دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتى قتل، وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. [تفسير الطبري: 6/153
 
 

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