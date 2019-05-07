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الحلقة الثانية.. "أبطال على أرض الفيروز" رامى حسنين أسد سيناء الحافظ للقرآن

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:00 م
الحلقة الثانية.. "أبطال على أرض الفيروز" رامى حسنين أسد سيناء الحافظ للقرآن الشهيد رامى حسنين
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيم لم تره أعين بشر.

 

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

 

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"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

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وفى الحلقة الثانية نستعرض بطولة العقيد "رامى حسنين"


 

ولد الشهيد العقيد "رامى حسنين" بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة متزوج ولديه طفلتين هما "نورسين، ودارين"، تخرج من الكلية الحربية فى أول يوليو 1996 وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة (90) وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وتدرج فى المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد لكتيبة صاعقة بعد عودته من العمل فى قوات حفظ السلام بالكونغو، وبدأ العمل فى سيناء أواخر عام 2015.

فى 29 أكتوبر من العام 2016 استشهد "رامى حسنين" بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة على أرض سيناء الحبيبة.

حمل الشهيد صفات عظيمة كثيرة ومنها، الشجاعة والتفانى وحب الوطن، وخدمته لأهله وزملائه وجيرانه، وجنوده، قائدًا منذ الصغر، لا يهاب إلى الله، كما عرف " البطل" بحبه الشديد للأعمال الفنية اليدوية، إلى جانب حبه للزراعة، وتربية الحمام، والكلاب.

عرف الشهيد " رامى حسنين" بين أصدقائه بالكثير من الألقاب من بينها "إمام الشهداء" نظرًا لعطائه المستمر وغيرته على وطنه، كما عرف "بالأسد" نظرًا لدفاعه وقتاله المستميت حفاظًا على تراب بلده ضد كل من يحاول تدنيسه أو العبث به.

كان "البطل" دائمًا ما يروى أنهم يحافظون على دماء الأبرياء فى شمال سيناء ويعملون على تحرى الدقة مع العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما عرف بحفظه للقرآن الكريم وتوجيه النصيحة الحسنة إلى كل من خالفه الرأى.


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