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البابا تواضروس يتوجه اليوم إلى الإسكندرية ويلتقى مجالس الكهنة والأساقفة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:00 ص
البابا تواضروس يتوجه اليوم إلى الإسكندرية ويلتقى مجالس الكهنة والأساقفة البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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يتوجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الإسكندرية حيث يشهد نهضة وصلوات عيد استشهاد القديس مار مرقس، ويلتقى مجالس الكهنة بالمدينة والأساقفة المكلفين بالخدمة هناك، مثل الأنبا بافلى والأنبا هرمينا والأنبا إيلاريون.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الأسبوع بعيد القديس مارمرقس الملقب بكاروز الديار المصرية، إذ ينسب له دخول المسيحية إلى مصر، ويحل عيد استشهاده فى الثامن من مايو من كل عام، وتحيى الكنائس تلك الذكرى لمدة أسبوع كامل بصلوات القداس ونهضات روحية.

فى القاهرة، يترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة قداس عيد استشهاد القديس مارمرقس فى الثامن من مايو الجارى، ويسبق ذلك عظات يومية إذ تستقبل الكنيسة المرقسية الكبرى كهنة وأساقفة من الكنائس المختلفة لإحياء تلك الذكرى.

تحكي سيرة القديس مارمرقس، أن الوثنيين وجدوا أن الناس بدأت تترك معابدهم الوثنية وتنجذب لدعوة القديس مرقس لدخول المسيحية ووجد الوثنيون معابدهم خالية من الناس مما أثار غيرتهم وحقدهم، فدخلوا الكنيسة أثناء قيام مارمرقس بصلاة قداس عيد القيامة وسحبوه من الكنيسة وبدأوا سحله في شوارع الإسكندرية حتى استشهاده.

 


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