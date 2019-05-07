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البابا تواضروس: إنجيل مارمرقس أقدم إنجيل كتب عن العهد الجديد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:25 م
البابا تواضروس: إنجيل مارمرقس أقدم إنجيل كتب عن العهد الجديد البابا تواضروس
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إنجيل مارمرقس هو أقدم وأصغر إنجيل لأنه مختصر مكون من 16 اصحاح فقط، كما أنه يطلق عليه إنجيل المعجزات لأنه اهتم بسرد وتسجيل معجزات السيد المسيح، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد القديس مارمرقس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأشار إلى أن القديس مرقس قديس عالمى، حيث عاش وبشر فى قارات العالم القديم، وأوضح أنه ولد فى مدينة القيروان فى ليبيا وهاجرت أسرته إلى فلسطين، مضيفا أن مرقس الرسول سافر إلى روما وهناك كتب إنجيله، ثم جاء إلى مصر وعاش واستشهد فيها بعد الكرازة بالمسيحية.

وقام البابا تواضروس بتطييب رفات الجسد المقدس الحنوط والأطياب التى تصنعها الكنيسة خصيصا لتطييب أجساد القديس، وسط جمع كبير من الأقباط بالإسكندرية والآباء الكهنة.

يذكر أن القديس مارمرقس هو تلميذ السيد المسيح الذى قام بالكرازة بالمسيحية فى مصر وشمال أفريقيا، ولقد أطلق على الكرسى البابوى بابا الإسكندرية نسبة إلى القديس مارمرقس الذى بدأ الكرازة من مدينة الإسكندرية، كما أنه كاتب إنجيل مارمرقس أحد الأناجيل الأربعة فى العهد الجديد.

البابا تواضروس (1)
البابا تواضروس (1)

 

البابا تواضروس (2)
البابا تواضروس (2)

 

البابا تواضروس (3)
البابا تواضروس (3)

 

البابا تواضروس (4)
البابا تواضروس (4)

 

البابا تواضروس (5)
البابا تواضروس (5)

 

البابا تواضروس (6)
البابا تواضروس (6)

 

البابا تواضروس (7)
البابا تواضروس (7)

 

البابا تواضروس (8)
البابا تواضروس (8)

 

البابا تواضروس (9)
البابا تواضروس (9)

 


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