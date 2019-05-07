وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أن اعتقال هؤلاء الأشخاص جرى في مقاطعة موسكو ومدينة فلاديمير وريازان، مشيرا إلى ضلوعهم في ارتكاب سلسلة هجمات ذات دافع قومي متطرف باستخدام الأسلحة النارية والباردة.

وأضاف البيان أن قادة وأعضاء المجموعة الروسية القومية المتطرفة عكفوا على تعزيز التعصب القومي وتجنيد أعضاء جدد والتحريض على الكراهية العرقية.

وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي عثر - خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين - على أسلحة ومطبوعات ووسائط اتصال ووسائط حفظ المعلومات، التي تحتوي على أدلة توثق تورطهم في ارتكاب الجرائم.

يذكر أن مكتب حقوق الإنسان بموسكو سجل - في 2018 - أكثر من 30 مظهرا من مظاهر الكراهية العرقية في روسيا، بما في ذلك 17 هجوما على الأقل و15 عملية تخريب بدافع كراهية الغير.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن أعمال التخريب وقعت في مناطق أرخانجيلسك وموسكو ومورمانسك وروستوفو وريازان وسفيردلوفسك وسمولينسك وتولا وتشيليابينسك وياروسلافل والقرم وسان بطرسبورج وستافروبول وبيرم ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي.