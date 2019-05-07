video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الأوروبية تعانى جراء مخاوف التجارة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:40 ص
الأسهم الأوروبية تعانى جراء مخاوف التجارة الاسهم الاوروبية - ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت بورصة لندن الخسائر مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، ليستوعبوا مجموعة من النتائج، ويتابعوا التطورات المحيطة بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وتحرك المؤشر ستوكس 600 صعودا وهبوطا، وبحلول الساعة 0735 كان مرتفعا 0.1 بالمئة.

ودفع سهم أوني كريديت مؤشر ميلانو للصعود بعد أن قال أكبر بنوك إيطاليا إنه يدرس بيع وحدته فينكو بنك وتبني اجراءات لضمان أن وحدة السمسرة الإلكترونية يمكنها العمل خارج المجموعة. وعلى مستوى المنطقة، نزل مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة مسجلا أكبر الخسائر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بالبنوك

الاسهم الاوروبية

اسهم

اوروبا

اخبار الاقتصاد

التجارة

بورصة لندن




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة