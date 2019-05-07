الأسهم الأوروبية تعانى جراء مخاوف التجارة

رويترز

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت بورصة لندن الخسائر مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، ليستوعبوا مجموعة من النتائج، ويتابعوا التطورات المحيطة بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وتحرك المؤشر ستوكس 600 صعودا وهبوطا، وبحلول الساعة 0735 كان مرتفعا 0.1 بالمئة.

ودفع سهم أوني كريديت مؤشر ميلانو للصعود بعد أن قال أكبر بنوك إيطاليا إنه يدرس بيع وحدته فينكو بنك وتبني اجراءات لضمان أن وحدة السمسرة الإلكترونية يمكنها العمل خارج المجموعة. وعلى مستوى المنطقة، نزل مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة مسجلا أكبر الخسائر.