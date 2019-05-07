الأجر اليومى أبرزهم..7 أولويات لـ"المرشدين السياحيين" بتشكيلها الجديد

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير حدد 7 أولويات ليبدأ العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن من بينها العمل على تنفيذ الأجر اليومى بحد أدنى 700 جنيه عن اليوم الواحد و 400 جنيه عن نصف يوم، والعمل على تنفيذ القانون بإتاحة عمل المرشد لحساب نفسه، وتقديم إخطار لشرطة السياحة فى هذه الحالة.

وأوضح النحلة، لليوم السابع، أن النقابة ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام المرشد السياحى للقيام بواجبه على أكمل وجه، مثل: الإخطارات ومواعيد تحرك الكنفوى على مستوى الجمهورية والتعاون مع النجدة بالمطارات، والعمل على فتح الطرق الصحراوية لتيسير حركة السياحة، واستكمال العمل لوقف تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمسة سنوات بإصدار الترخيص مرة واحدة عند بداية العمل، واستعادة كافة تراخيص المرشدين السياحيين التى تم الغائها سابقا.

ولفت إلى أن المجلس سيعمل على استكمال متابعة ملف الضرائب والتأمينات الاجتماعية لإنهاء أى عقبات أمام المرشدين السياحيين فى هذه الملفات، والعمل على توفير موارد مالية للنقابة ورفع المعاشات حسب الامكانيات المتاحة بشكل عاجل، والعمل على إنهاء تأسيس صندوق الأزمات والكوارث الذى بدأ تأسيسه بالمجلس السابق، والعمل على توفير دورات تدريبية عملية ومحاضرات تثقيفية وكورسات للغات النادرة بحسب متطلبات السوق.