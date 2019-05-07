video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأجر اليومى أبرزهم..7 أولويات لـ"المرشدين السياحيين" بتشكيلها الجديد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 ص
الأجر اليومى أبرزهم..7 أولويات لـ"المرشدين السياحيين" بتشكيلها الجديد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير حدد 7 أولويات ليبدأ العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن من بينها العمل على تنفيذ الأجر اليومى بحد أدنى 700 جنيه عن اليوم الواحد و 400 جنيه عن نصف يوم، والعمل على تنفيذ القانون بإتاحة عمل المرشد لحساب نفسه، وتقديم إخطار لشرطة السياحة فى هذه الحالة.
 
وأوضح النحلة، لليوم السابع، أن النقابة ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام المرشد السياحى للقيام بواجبه على أكمل وجه، مثل: الإخطارات ومواعيد تحرك الكنفوى على مستوى الجمهورية والتعاون مع النجدة بالمطارات، والعمل على فتح الطرق الصحراوية لتيسير حركة السياحة، واستكمال العمل لوقف تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمسة سنوات بإصدار الترخيص مرة واحدة عند بداية العمل، واستعادة كافة تراخيص المرشدين السياحيين التى تم الغائها سابقا.
 
ولفت إلى أن المجلس سيعمل على استكمال متابعة ملف الضرائب والتأمينات الاجتماعية لإنهاء أى عقبات أمام المرشدين السياحيين فى هذه الملفات، والعمل على توفير موارد مالية للنقابة ورفع المعاشات حسب الامكانيات المتاحة بشكل عاجل، والعمل على إنهاء تأسيس صندوق الأزمات والكوارث الذى بدأ تأسيسه بالمجلس السابق، والعمل على توفير دورات تدريبية عملية ومحاضرات تثقيفية وكورسات للغات النادرة بحسب متطلبات السوق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة المرشدين السياحيين تنتخب هيئة مكتبها.. وناصر الشامى أمينا عاما

نقابة المرشدين السياحيين تعلن رسميًا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام

بالزغاريط والشربات.. المرشدين السياحيين يحتفلون باكتمال نصاب الانتخابات

نقابة المرشدين السياحيين

الاجر اليومى للمرشد السياحى

قيمة اجر المرشد السياحى

ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحى

مزاولة مهنة الارشاد السياحى

تجديد تراخيص الارشاد السياحى




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة