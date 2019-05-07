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اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق الشوارع الرئيسة فى بلبيس

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق الشوارع الرئيسة فى بلبيس مياه الصرف تغرق الشوارع الرئيسة فى بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى
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اشتكى أهالى مدينة بلبيس محافظة الشرقية، من انتشار مياه الصرف الصحى فى الشوارع الرئيسة، بسبب انسداد البلاعات مما أدى لإعاقة الحركة المرورية، معربين عن غضبهم بسبب تكاسل مجلس المدينة فى شفط المياه.

وأكد عدد من الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن  مياه الصرف اغرقت شوارع  المحكمة القديمة وشارع أبونصيب وأمام مقر  الصحة المدرسية القديمة وشارع الخوانكى، وكلها شوارع رئيسة تشهد كثافة مرورية عالية، لافتا أن مياه تسببت فى تكدس مرورى فى المدينة كلها.

وطالب الأهالى، بسرعة الدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع و تسليك البلاعات، لإعادة تنظيم المرور. .

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