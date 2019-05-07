أفادات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى.
فيما أفادت الفضائية أن الإعلام الرسمى الإيرانى قال: إن روحانى سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووى.
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أفادات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى.
فيما أفادت الفضائية أن الإعلام الرسمى الإيرانى قال: إن روحانى سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووى.
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