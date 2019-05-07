أفادات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى.

فيما أفادت الفضائية أن الإعلام الرسمى الإيرانى قال: إن روحانى سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووى.