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الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:58 م
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إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:39 م
إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى رئيس إيران
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أفادات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى.

فيما أفادت الفضائية أن الإعلام الرسمى الإيرانى قال: إن روحانى سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووى.


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