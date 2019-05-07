إلغاء الإجازات لمفتشى التموين خلال شهر رمضان فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إلغاء الإجازات لمفتشى التموين طوال شهر رمضان .



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القرار جاء لتشديد الرقابة على المخابز طوال الشهر منعاً للتلاعب بدعم المواطنين والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابقاً للمواصفات من حيث الوزن والحجم، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الخبز.



وأعلن المحافظ أن هناك متابعة مشددة على مدار اليوم لعمل المخابز والتأكد من التزامها بالمواعيد التى أقرتها وزارة التموبن والتجارة الداخلية والخاصة بتعديل مواعيد فتح المخابز خلال شهر رمضان لتعمل على فترتين الاولى من 8 صباحاً وحتى ال 4 عصراً والثانية من 8 مساء حتى 11 مساء.



حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمواجهه حازمة لأى مخالفة من قبل المخابز بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة لهم والتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة للعمل دون إخلال بها.



كما كلف المحافظ مديريتى التموين والطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى اضافه الى تكثيف الحملات على المصانع والمنشأت الغير مرخصة والتى تعمل فى مجال الاغذية.



وأكد هشام كامل مدير مديرية التموين أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التموينية تعمل من 9 صباحاً حتى 5 مساءاً لمتابعة حسن سير العمل التموينى والمخابز والأسواق وتلقى شكاوى المواطنين.



من جانب آخر قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك .