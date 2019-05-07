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إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية بالطرق السريعة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:33 ص
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية بالطرق السريعة العلامات الإرشادية
كتب عبد الرحمن سيد
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تتواجد مجموعة من العلامات الإرشادية التى يراها سائقى المركبات بشتى أنواعها على الطرق أثناء قيادتهم لمركباتهم على الطرقات، وتضع مديريات الطرق والمرور عددا من اللافتات التى تحمل مختلف العلامات على طول الطرق، ومنها:
 
- مطعم: حيث تظهر رمز الشوكة والملعقة بشكل متقاطع باللون الأسود.
- محطة وقود: يظهر شكل ماكينة تعبئة الوقود فيها باللون الأسود.
- وحدة صحية: يظهر عليها رمز الهلال أو الصليب باللون الأحمر. 
-موقف حافلات: يظهر شكل الحافلة عليها باللون الأسود. 
-خدمة الهاتف والاتصالات: يظهر رمز الهاتف عليها باللون الأسود.
- تحويلة: تأتى بخلفيّة زرقاء مع دائرة حمراء بمنتصفها ويحيط بها خط أبيض، وتطلب هذه العلامة من السائق تخفيف السرعة بسبب وجود تحويلة أمامه. 
-طريق مغلق: وتأتى بخلفيّة زرقاء مع شكل حرف T مائل بشكل أفقى باللون الأبيض وخط أحمر عند نهاية الحرف. 
-مستشفى: تأتى بخلفيّة زرقاء مع حرف H باللون الأبيض فى منتصفها. 
-موقف سيارات: وتأتى خلفيّة زرقاء مع حرف P فى اللون الأبيض فى منتصفها. 
-ذوى الاحتياجات الخاصة: وتأتى بخلفيّة زرقاء مع شكل المقعد المتحرك باللون الأبيض فى منتصفها. 
-طريق دولى: وتأتى بخلفيّة زرقاء مع شكل خطى الطريق وحاجز فى منتصف الطريق باللون الأبيض.
 
 
 
العلامات_الإرشادية
العلامات الإرشادية
 
 

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