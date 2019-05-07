إحباط تهريب 81 عملة معدنية أثرية وباب خشبى من العصر الإسلامى

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 160 قضية عبارة عن تهريب "ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع - مستلزمات طبية – أدوية بيطرية – عقاقير طبية بشرية – أدوات صحية – أدوات منزلية – مولدات كهربائية – مستحضرات تجميل - أجهزة كهربائية – معدات رياضية – أجزاء موتوسيكلات – مسلتزمات إنتاج - قطع غيار سيارات" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 31 مليونا و30 ألفا و494 جنيها.

وأثمرت جهود قوات الشرطة عن ضبط 15 قضية عملات أجنبية ومحلية مختلفة، حيث بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 6 ملايين و316 ألفا و548 جنيها.

وفى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالعملة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت 23.331 ريال سعودى عملات ورقية فئات مُختلفة.

وفى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط 31 قضية ، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره 42 ألفا و625 جنيها.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت "81 عملة معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة – باب خشبى من العصر الإسلامى – تمثال من الجرانيت – 17 كسر أوانى فخارية – 7 قطع ذهبية عليها نقوش فرعونية – سندات بنكية مصرية ترجع لتواريخ قديمة"، وذلك خلال شهر.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 43 قضية بمضبوطات، حيث تم ضبط 15 ألف قرص مخدر، و11 كيلو حشيش، و3 كيلو كوكايين، و46 كيلو بانجو، و437 كيلو من القات المخدر، و2 جرام أفيون، و3 بخاخة من عقار الكونترمال المخدر ، و5 جرام من مخدر الماريجونا وزنت .

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 21 قضية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية التنصت تم ضبط 6 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعدات العسكرية تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 280 قضية ملابس، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المُدعم تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت 4000 لتر سولار مُدعم، حيث قدرت قيمة فارق الدعم بمبلغ وقدره 12 ألف جنيه، وفى مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام تم ضبط 54 قضية جنائية "سرقة – نصب وإحتيال – إنتحال شخصية وصفة"، وضبط 6686 محكوم عليهم فى قضايا "جنايات – جنح حبس – جنح غرامات – مخالفات متنوعة".