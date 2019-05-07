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أوقاف الإسكندرية: توزيع 900 شنطة رمضانية على أهالى المحافظة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:00 ص
أوقاف الإسكندرية: توزيع 900 شنطة رمضانية على أهالى المحافظة الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم توزيع 900 شنطة رمضانية تتضمن مواد غذائية بالتعاون مع كافة الإدارة الفرعية بالمحافظة على الأهالى ضمن الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه ، وزير الأوقاف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان وتجهيز وفرش المساجد بالكامل وإجراء الصيانات اللازمة لعدد من المساجد بالإضافة إلى مرور المفتيشين على كافة المساجد بالإدارات، للتأكد من التزام الأئمة  خلال صلاة التراويح والتهجد.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعدت بـ49 ملتقى فكرى بعد صلاة العصر يوميا فى شهر رمضان وتم تجهيز 178 مسجدا للاعتكاف تحت إشراف إمام من الأوقاف، وتم تجهيز 27 مسجدا للصلاة بجزء كحد أدنى بأئمة ذو أصوات مميزة تم اختيارهم مسبقا من إدارة الدعوة .


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