"أكتوبر الجديدة" ترصد 2 مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية والميناء الجاف

كتب أحمد حسن

كشف المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن تفاصيل الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها داخل المدينة الجديدة خلال العام المالى المقبل.

وأضاف المهندس مجدى يوسف، لـ"اليوم السابع" أن الجهاز رصد مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك لترفيق عدد من المناطق الكبرى بالمدينة، أبرزها المنطقة الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، ومنطقة غرب المطار.

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الخطة الزمنية المستهدفة للانتهاء من تنفيذ كامل البنية التحتية من مياه وصرف وطرق هذه المناطق، 18 شهر من الان ، مشيرا الى أن خطة الجهاز للعام المالى المقبل 2019-2020 ، تبلغ 3.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات المستهدفة هى استكمال مشروعات الخطة المالية الحالية، فضلا عن تنفيذ مشروعات جديدة.

وأكد المهندس مجدى يوسف، أن الجهاز استطاع أن يحقق الخطة المالية الحالية بنسبة 130%، قبل انتهاء العام المالى الحالى بأكثر من 60 يوما من بدء الموازنة الجديدة.