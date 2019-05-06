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8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

الإثنين، 06 مايو 2019 11:15 ص
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها المبالغة فى المضمضة - صورة أرشيفية
كتب لؤى على
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يكره للصائم أمور يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

 

1- المبالغة فى المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

2- ذَوْق الطعام بغير حاجة خَوْفا من وصوله إلى جوفه.

3- أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4- القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته وكذا المباشرة ودواعى الوطء.

5- الحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة لأنها تضعف الصائم.

6- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه.

7- الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذى لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية. 

8- استعمال السواك بعد الزوال (أي: بعد الظهر) وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافا للجمهور فليس عندهم مكروها.


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