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6 أعذار تبيح الإفطار فى رمضان.. وحكم من أفطر لعذرٍ منها

الإثنين، 06 مايو 2019 03:22 م
6 أعذار تبيح الإفطار فى رمضان.. وحكم من أفطر لعذرٍ منها صيام الحامل فى شهر رمضان - أرشيفية
كتب لؤى على
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الصوم وسيلة للشكر لأَنَّه بالامتناع في وقت الصوم عمَّا أنعم الله به على الإنسان من الطعام والشراب وسائر الشهوات المباحة يتبيَّن للإنسان مقدار تلك النِّعَم وحاجة الإنسان إليها، ومدى المشقة التي تلحق المحروم من تلك النِّعَم ، ومن الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها:

يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

 

-1 العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين.

 

-2المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

 

-3السفر إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها.

 

4-الحَمْل فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء.

 

-5الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

 

-6إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

 

 


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