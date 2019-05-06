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4 شروط إذا توافرت وجب على المسلم صوم رمضان.. تعرف عليها

الإثنين، 06 مايو 2019 12:36 م
4 شروط إذا توافرت وجب على المسلم صوم رمضان.. تعرف عليها شهر رمضان - أرشيفية
كتب لؤى على
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صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام، يكفرُ جاحدُه إلا إذا كان جاهلا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بالإسلام، قال تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ}، أى: فُرض {عَلَيكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبلِكُمۡ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ  أَيَّاما مَّعدُودَٰت} أى: أيام شهر رمضان؛ حيث بيَّنها الله تعالى بعد ذلك بقوله: {شَهرُ رَمَضَانَ"..

إذا توافر فى الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان.

1 - المسلم فلا يصح صوم الكافر.

2- البلوغ.

3- العقل ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبى غير المميِّز.

4- القدرة على الصوم.

 

 


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