وزير خارجية قبرص يزور باريس لمناقشة الأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية

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يتوجه وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، صباح غد الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة عمل يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات تسلط الضوء على الأعمال غير القانونية التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص فضلا عن العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية - فى بيان صحفى أصدرته اليوم الاثنين ونقلته وكالة الأنباء القبرصية - أن خريستودوليديس سيجرى اجتماعا خاصا ومحادثات فى وزارة الخارجية الفرنسية مع نظيره جان إيف لو دريان، حيث من المتوقع أن يناقشا خلالها الأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما يستعرضان العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون، إلى جانب التركيز على قضايا الطاقة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ويعقد خريستودوليديس أيضا اجتماعات منفصلة مع وزيرة الشئون الأوروبية أميلى دى مونتشالين ووزيرة الدولة الفرنسية للدفاع جينيفيف داريوسيك.