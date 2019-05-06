وزير التعليم العالى يستقبل السفير العراقى بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين الدكتور أحمد نايف، السفير العراقى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق فى مجال التعليم العالى، بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أكد الوزير ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب وخاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، لافتًا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابى، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراق؛ بهدف إعادة إعمار المناطق التى تضررت بها.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.